Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» и оценил игру команды

Бывший тренер «барсов» отреагировал на победу казанцев над ЦСКА

Фото: Артем Гафаров

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру казанской команды после победы над ЦСКА (3:2). Специалист после матча посетил раздевалку «барсов», где похвалил игроков.

— Содержание игры было хорошим, ребята сыграли очень правильно, грамотно, забили в большинстве, чего не хватало. Поэтому результат закономерен. Игра приходит в порядок, команда играет все лучше и лучше, так что будет все нормально, — сказал Билялетдинов ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» одержал четвертую подряд победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина потерпела лишь одно поражение в последних семи матчах турнира.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Металлурга» на семь очков, имея одну игру в запасе.

Зульфат Шафигуллин