Минздрав РТ прокомментировал нехватку вакцины от ветрянки в Татарстане
Ранее республика вошла в список городов с дефицитом лекарства
В Минздраве РТ прокомментировали «Реальному времени» нехватку вакцины от ветрянки в Татарстане. Ранее сообщалось, что республика вошла в список городов с дефицитом лекарства.
В министерстве заявили, что уровень заболеваемости ветряной оспой в Татарстане находится в пределах средних показателей за предыдущие годы. Вакцинация против ветрянки не включена в Национальный календарь профилактических прививок, однако в республике продолжается иммунизация отдельных категорий граждан. В первую очередь прививают призывников перед отправкой к месту службы.
— В начале года были сложности с поставкой вакцин против ветряной оспы, но ситуация была разрешена, поставки вакцины идут партиями. С марта по сентябрь 2025 года поставлено 5000 доз вакцины, препарат имеется в наличии, — сообщили представители Минздрава.
В настоящее время проводится вакцинация призывников. После ее завершения оставшаяся вакцина будет распределена по поликлиникам для остальных групп риска согласно списку ожидания.
