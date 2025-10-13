Минздрав РТ прокомментировал нехватку вакцины от ветрянки в Татарстане

Ранее республика вошла в список городов с дефицитом лекарства

Фото: Максим Платонов

В Минздраве РТ прокомментировали «Реальному времени» нехватку вакцины от ветрянки в Татарстане. Ранее сообщалось, что республика вошла в список городов с дефицитом лекарства.

В министерстве заявили, что уровень заболеваемости ветряной оспой в Татарстане находится в пределах средних показателей за предыдущие годы. Вакцинация против ветрянки не включена в Национальный календарь профилактических прививок, однако в республике продолжается иммунизация отдельных категорий граждан. В первую очередь прививают призывников перед отправкой к месту службы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В начале года были сложности с поставкой вакцин против ветряной оспы, но ситуация была разрешена, поставки вакцины идут партиями. С марта по сентябрь 2025 года поставлено 5000 доз вакцины, препарат имеется в наличии, — сообщили представители Минздрава.

В настоящее время проводится вакцинация призывников. После ее завершения оставшаяся вакцина будет распределена по поликлиникам для остальных групп риска согласно списку ожидания.

Наталья Жирнова