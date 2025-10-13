В Татарстане зафиксировали дефицит вакцин против ветрянки

Сообщается, что родители вынуждены искать возможность привиться в других регионах

В ряде регионов России, включая Татарстан, наблюдается острая нехватка вакцин против ветряной оспы. По данным «Известий», проблема затронула более десяти субъектов страны.

Родители сталкиваются с серьезными трудностями при попытке вакцинировать детей. В некоторых регионах препарат отсутствует как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Аналогичная ситуация складывается в Свердловской, Воронежской, Кировской, Самарской и Челябинской областях.

Местные жители сообщают о длительных перебоях с поставками вакцины. Родители вынуждены искать возможность привиться в других регионах, однако это не всегда возможно из-за отсутствия препарата в целом по стране.

Напомним, что более миллиона жителей Татарстана привились от гриппа.

Наталья Жирнова