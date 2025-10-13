В Татарстане за неделю произошло 62 пожара и четыре происшествия на воде

Всего в инцидентах погибло семь человек, еще семь спасли

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшую неделю с 6 по 12 октября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 62 пожара, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по РТ.

Сообщается, что в пожарах за это время погибло два человека, еще четверо получили травмы. При этом пожарные подразделения ГУ МЧС России по РТ смогли спасти пять человек. На водоемах республики зафиксировано четыре происшествия. В результате погибли пять человек, двое были спасены сотрудниками экстренных служб.

Ранее в СК озвучили три версии гибели людей на Каме в Татарстане. Крушение моторной лодки произошло 12 октября в районе Чистополя, погибли двое мужчин и одна женщина.

Наталья Жирнова