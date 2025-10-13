Розу Галееву назначили главой Управления культуры Альметьевского района
Она заменит на посту Лолу Салихову, ушедшую в декретный отпуск
С 13 октября на должность начальника Управления культуры Альметьевского района назначена Роза Галеева. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Альметьевска.
Ранее Галеева возглавляла ПГТ Актюбинский и занимала должность заместителя главы Азнакаевского района. Глава района Гюзель Хабутдинова представила нового руководителя на общегородском совещании.
— Роза Алмасовна имеет большой опыт работы в административных должностях. Уверена, что ее управленческие навыки и ответственный подход станут залогом успешного развития культурной жизни нашего района, — отметила Хабутдинова.
Роза Алмасовна сменила на этом посту Лолу Салихову, которая ушла в декретный отпуск. Напомним, что ранее советник мэра Казани Наиль Минвалеев покинул свою должность.
