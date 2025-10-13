Советник мэра Казани Наиль Минвалеев покинул свою должность

По словам градоначальника, он ушел по семейным причинам

Советник мэра Казани Наиль Минвалеев, занимавший этот пост два десятка лет, покинул должность. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин во время II сессии Казгордумы.



По словам мэра города, причина ухода связана с семейными обстоятельствами — дети и внуки Минвалеева живут в Москве, куда экс-чиновник и переедет.

Напомним, что в Казанской ратуше 13 октября проходит II сессия Казгордумы, на которой обсуждается ряд вопросов, в том числе и утверждение состава Общественного совета города.

Дмитрий Зайцев