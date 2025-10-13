Стало известно, из-за чего были закрыты несколько станций казанского метро

Проблемы возникли в 9:02, ситуация стабилизировалась в 09:32

Фото: Реальное время

Утром 13 октября в Казанском метрополитене произошло технологическое нарушение. Из-за скачка напряжения в городских электросетях и аварийного отключения в Южном РЭС было нарушено движение поездов. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

— Сегодня в 09:02 из-за скачка напряжения в Казанских электросетях и аварийного отключения в Южном РЭС в метрополитене движение поездов осуществлялось от станции «Авиастроительная» до станции «Горки». Станции метро «Дубравная», «Проспект Победы» были временно закрыты, — сказано в сообщении.

Ситуация стабилизировалась в 09:32. Сотрудники метрополитена восстановили график движения поездов, и все станции возобновили работу в штатном режиме.



Ранее сегодня в Казани отключились семь умных светофоров. Причина временного выхода из строя не раскрывается.

Наталья Жирнова