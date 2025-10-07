Более миллиона жителей Татарстана привились от гриппа

Заболеваемость ОРВИ в республике снижается

Фото: Динар Фатыхов

По данным мониторинга, за период с 29 сентября по 5 октября 2025 года в Татарстане отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор республики.

За этот период зарегистрировано 13,4 тыс. случаев заболевания, что на 13,1% меньше показателей предыдущей недели.

Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах населения.

Вакцинационная кампания против гриппа продолжается активными темпами. На текущий момент привито более миллиона жителей республики, что составляет 27,7% от общей численности населения.

Параллельно с этим продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. На 40-й неделе зарегистрирован 171 случай заболевания, что меньше на 32,8% по сравнению с предыдущими данными.

Наталья Жирнова