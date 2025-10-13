Дамир Фаттахов собрал в свой день рождения 390 тыс. на благотворительность

Мэр Бугульмы назвал пожертвования «лучшим подарком» в честь праздника

Мэр Бугульмы и глава Бугульминского района Дамир Фаттахов в честь своего дня рождения собрал 390 тыс. рублей на благотворительность в фонд Константина Хабенского. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

11 октября Фаттахов опубликовал пост, в котором поблагодарил за поздравления. Он обратился ко всем неравнодушным, предложив сделать «лучший подарок» в честь его праздника.

— Лучшим подарком для меня будет, если и вы присоединитесь к добрым делам и сделаете любое пожертвование в адрес фонда. Мы договорились, что эти средства будут направлены на лечение ребенка из Бугульмы, — сказано в обращении.

13 октября Дамир Фаттахов отчитался о результатах «подарка». На лечение татарстанского мальчика, подопечного Благотворительного фонда Константина Хабенского, было собрано 390 тыс. рублей.

Также глава Бугульмы заявил об уходе в отпуск на несколько дней.

Напомним, что Дамир Фаттахов был единогласно избран мэром Бугульмы.

Наталья Жирнова