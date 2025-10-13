Россиянам ограничат число банковских карт

Одному человеку можно будет иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех

Фото: Михаил Захаров

В декабре текущего года в России может быть введено ограничение на число банковских карт, доступных одному клиенту. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с изданием «Известия».

Согласно предложенной инициативе, россияне смогут иметь не более пяти банковских карт в одном финансовом учреждении и не более двадцати карт во всех банках суммарно.

Параллельно с введением лимитов планируется запуск специального сервиса. С его помощью граждане смогут контролировать информацию о выпущенных на их имя банковских картах, включая данные о банках-эмитентах.

Наталья Жирнова