Россиянам ограничат число банковских карт
Одному человеку можно будет иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех
В декабре текущего года в России может быть введено ограничение на число банковских карт, доступных одному клиенту. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с изданием «Известия».
Согласно предложенной инициативе, россияне смогут иметь не более пяти банковских карт в одном финансовом учреждении и не более двадцати карт во всех банках суммарно.
Параллельно с введением лимитов планируется запуск специального сервиса. С его помощью граждане смогут контролировать информацию о выпущенных на их имя банковских картах, включая данные о банках-эмитентах.
