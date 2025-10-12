«Ак Барс» победил ЦСКА в Москве в матче КХЛ

Команда Гатиятулина одержала четвертую победу подряд в чемпионате

«Ак Барс» переиграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала четвертую победу подряд.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Митчелл Миллер, Кирилл Семенов и Александр Барабанов. У ЦСКА голы в активе Джереми Роя и Дмитрия Бучельникова. По ходу встречи «Ак Барс» дважды проигрывал в счете.

Для «Ак Барса» победа стала четвертой подряд в чемпионате. Ранее казанцы дважды обыграли «Амур» (5:1, 3:1) и «Барыс» (4:3). Команда Гатиятулина набрала 18 очков и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА — «Ак Барс» — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 — Рой (Полтапов, Спронг, 02:01, 5х4);

1:1 — Миллер (07:12);

2:1 — Бучельников (Зернов, Коваленко, 14:27, 5х4);

2:2 — Семенов (Лямкин, Галимов, 17:01, 5х4);

2:3 — Барабанов (Миллер, Денисенко, 39:07, 5х4)



Зульфат Шафигуллин