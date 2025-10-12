МИД РФ предупредило о новых правилах въезда в Испанию

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на шенгенские визы

Фото: Реальное время

Граждане России, отправляющиеся в Испанию, должны учесть изменения в правилах пересечения границы ЕС. Об этом сообщили в телеграм-канале МИД России.

Сегодня вступает в действие новая биометрическая система Entry/Exit System, предусматривающая обязательный сбор индивидуальных данных (фотографий и отпечатков пальцев) у туристов из третьих стран, включая Россию, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны. В первую очередь нововведение затронет пассажиров мадридского аэропорта Барахас, откуда начнется внедрение системы.

Затем данная процедура распространится постепенно на остальные пункты пограничного контроля (авиационные, морские, сухопутные). Полностью завершить переход планируется к 10 апреля 2026 года, после чего традиционные паспортные штампы будут заменены электронными регистрациями в единой информационной базе.

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на шенгенские визы.

Наталья Жирнова