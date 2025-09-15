Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на шенгенские визы
На стартовой странице визового центра теперь сообщается, что запись на подачу документов бесплатна
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз спустя два дня после внезапной приостановки. Информация о временной приостановке, размещенная в субботу на сайте визового центра BLS, удалена.
На стартовой странице визового центра теперь сообщается, что запись на подачу документов бесплатна. Однако заявителей предупреждают о возможном увеличении срока рассмотрения заявлений до 45 дней.
Некоторые страны Евросоюза выступили за введение полного запрета на въезд граждан России в туристических целях.
