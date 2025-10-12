Израиль не примет участие в «Саммите мира»
Он должен пройти в Шарм-эш-Шейхе 13 октября и приурочен к достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа
Официальный представитель Израиля Шош Бедросян подтвердила, что страна откажется от участия в международном «Саммите мира», организованном в Шарм-эш-Шейхе после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
— Ни один израильский представитель не будет принимать участия, — сказала Бедросян.
Напомним, что уже известно, что движение ХАМАС заявило о своем отказе от участия в саммите. Тем временем Германия подтвердила участие федерального министра финансов Кристиана Мерца в работе саммита.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».