Новости общества

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Израиль не примет участие в «Саммите мира»

17:43, 12.10.2025

Он должен пройти в Шарм-эш-Шейхе 13 октября и приурочен к достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Израиль не примет участие в «Саммите мира»
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Официальный представитель Израиля Шош Бедросян подтвердила, что страна откажется от участия в международном «Саммите мира», организованном в Шарм-эш-Шейхе после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

— Ни один израильский представитель не будет принимать участия, — сказала Бедросян.

Напомним, что уже известно, что движение ХАМАС заявило о своем отказе от участия в саммите. Тем временем Германия подтвердила участие федерального министра финансов Кристиана Мерца в работе саммита.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также