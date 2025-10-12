Россия вошла в топ-3 стран Европы с самыми низкими показателями переработки сотрудников

Такие выводы сделали на основе данных о количестве работников, которые работают в неделю более 50 часов

Наибольшее количество переработчиков среди европейских стран наблюдается в Турции, Великобритании и Сербии, тогда как наименьшие показатели характерны для Болгарии, России и Северной Македонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наиболее низкая доля переработки зафиксирована в Болгарии, где лишь 0,6% работников трудятся более 50 часов в неделю. Чуть больше эта цифра в России и Северной Македонии — там показатель составляет 0,8%. Немногим больше процент переработчиков в Белоруссии (1,4%) и Латвии (2,6%).

Турция лидирует по данному показателю — почти четверть ее рабочей силы регулярно проводит на рабочем месте более 50 часов еженедельно. Высокие значения отмечаются также в Сербии (23,4%), Исландии (12,9%) и Греции (12,4%).

Ранее в Минтруде рассказали, сколько часов в день в среднем работают россияне. Показатель в 2025-м находится практически на уровне прошлого года.

