Блогеры стали активно регистрироваться как самозанятые

Количество новых заявлений увеличилось на 49% по сравнению с июлем

Фото: Динар Фатыхов

По данным платформы «Консоль», специализирующейся на автоматизации работы с самозанятыми, в августе наблюдался рост регистраций блогеров в качестве самозанятых. Количество новых регистраций увеличилось на 49% по сравнению с июлем. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре темпы регистрации несколько снизились, однако показатель все равно остался высоким — на 46% выше майских значений. При этом сохраняется устойчивый тренд на увеличение числа самозанятых блогеров.

Недавно, например, стало известно, что самозанятые получат право на оплачиваемые больничные с 2026 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анализ демографического состава показывает, что среди авторов контента преобладают женщины молодого возраста — их доля составляет 73% от общего числа зарегистрированных блогеров. По данным исследования, в сентябре 2025 года доля блогеров, получающих оплату за свои услуги, достигла 2,8% от всех исполнителей в системе. Для сравнения: общая доля блогеров в базе сервиса составляет 0,9%.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России начал действовать полный запрет на размещение рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими или нежелательными организациями, а также на платформах, заблокированных на территории страны. Подробнее о том, как может поменяться рекламная сфера — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова