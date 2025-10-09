Самозанятые получат право на оплачиваемые больничные с 2026 года

С 1 января они смогут добровольно застраховаться в Соцфонде России

Фото: Артем Дергунов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании Правительства России о новых возможностях для самозанятых граждан. С 1 января 2026 года они смогут добровольно застраховаться в Соцфонде России и получать оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности.

По словам главы правительства, механизм будет работать на добровольной основе. Самозанятым предстоит самостоятельно решать, хотят ли они оформить страхование. В случае положительного решения им нужно будет ежемесячно перечислять взносы в Соцфонд. Размер взносов составит около 1300 или 1900 рублей в зависимости от выбранного тарифа.

Сообщается, что при временной нетрудоспособности самозанятые смогут получать пособие. Максимальный размер годового пособия можно будет выбрать — 35 или 50 тыс. рублей. При этом, если листок нетрудоспособности не потребуется в течение полутора лет, размер ежемесячных взносов можно будет уменьшить.

Новый механизм вводится в экспериментальном режиме и будет действовать до конца 2028 года. Данная мера призвана расширить социальную защиту самозанятых граждан в России. Ранее в Кабмине РФ сообщили, что изменений для самозанятых не планируется до 2028 года.

Наталья Жирнова