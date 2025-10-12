Айрат Гибатдинов предложил увеличить число бюджетных мест в университетах

Сенатор от Ульяновской области считает, что необходимо учитывать интересы всех категорий абитуриентов

Член комитета по образованию Айрат Гибатдинов обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с предложением увеличить число бюджетных мест в университетах и расширить квоту для особых категорий абитуриентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо



Согласно данным, в 2024 году российские вузы предложили 447 тыс. бюджетных мест, включая учебные заведения ДНР и ЛНР, а на 2025/26 учебный год было распределено 441,9 тыс. бюджетных мест.

— Учитывая незначительное сокращение количества бюджетных мест в 2025 году, а также планируемое расширение перечня лиц, имеющих право на поступление по отдельной квоте, представляется целесообразным рассмотреть возможность увеличения размера такой квоты. Помимо прочего, с целью учета интересов граждан, поступающих в рамках общего конкурса, представляется целесообразным увеличить размер <...> общего числа бюджетных мест <... > по программам бакалавриата и программам специалитета, — заявил Гибатдинов.

Несмотря на высокую заполняемость учебных мест, сенатор отметил необходимость учитывать интересы всех категорий абитуриентов, особенно тех, кто имеет льготы на поступление, включая участников специальной операции, детей погибших медиков и другие группы населения.

Напомним, что по квоте в 2025 году было принято почти 29 тыс. человек.



