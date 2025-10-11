Биткоин рухнул до $110 тысяч после заявления Трампа о 100%-ных пошлинах против Китая

Эти меры, по его словам, могут быть введены уже с 1 ноября или раньше

Цена биткоина резко снизилась в ночь на субботу, опустившись до отметки $110,9 тысячи. Падение произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести беспрецедентные пошлины против Китая.

По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, к 00:37 мск стоимость биткоина составила $110,9 тысячи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР, превышающие текущий уровень, который Пекин платит в настоящее время.

Напомним, что совсем недавно курс биткоина превысил $125 тыс., обновив исторический максимум.



Анастасия Фартыгина