За ночь средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА над тремя регионами России
Почти все из них — над Брянской и Белгородской областями
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны.
Сообщается, что 30 из всех уничтоженных дронов сбили над территориями Белгородской и Брянской областей. Всего, по информации министерства, средства ПВО перехватили:
- 15 украинских БПЛА над территорией Белгородской области;
- 15 украинских БПЛА над территорией Брянской области;
- 2 украинских БПЛА над территорией Смоленской области.
Ранее в Татарстане режим «Беспилотной опасности» действовал на протяжении 10 часов.
Справка
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».