Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За ночь средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА над тремя регионами России

08:25, 12.10.2025

Почти все из них — над Брянской и Белгородской областями

За ночь средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА над тремя регионами России
Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны.

Сообщается, что 30 из всех уничтоженных дронов сбили над территориями Белгородской и Брянской областей. Всего, по информации министерства, средства ПВО перехватили:

  • 15 украинских БПЛА над территорией Белгородской области;
  • 15 украинских БПЛА над территорией Брянской области;
  • 2 украинских БПЛА над территорией Смоленской области.

Ранее в Татарстане режим «Беспилотной опасности» действовал на протяжении 10 часов.

Наталья Жирнова
Справка


Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также