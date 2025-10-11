Двое казанцев предстанут перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В ходе расследования уголовного дела они указали на 10 других тайников, где ранее успели разместить наркотики

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана двое молодых людей 17 и 19 лет предстанут перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств. По данным Следкома России по Татарстану, они были задержаны сотрудниками СУ СКР по республике и регионального МВД в момент оборудования так называемых «закладок» на улице Красной Позиции.

По версии следствия, в июне 2025 года обвиняемые получили через интернет координаты тайника с наркотическим средством весом более 5,5 грамма. Их целью было создание «закладок» для дальнейшего сбыта потребителям.

Благодаря спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, молодые люди были задержаны на месте преступления. В ходе расследования уголовного дела они указали на 10 других тайников, где ранее успели разместить наркотики.

Уголовные дела в отношении обоих фигурантов уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Фартыгина