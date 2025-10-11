Над Башкортостаном сбили еще 5 украинских БПЛА

Фото: Татьяна Демина

Сегодня, 11 октября, с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией соседнего Башкортостана. Об этом сообщает Минобороны России.

Таким образом, Башкортостан второй раз за последние сутки подверглась атаке беспилотников. В ночь с 10 на 11 октября силами ПВО над Башкортостаном были сбиты два БПЛА. Эти дроны были частью более масштабного налета на различные регионы России.



Анастасия Фартыгина