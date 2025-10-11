В день республики Башкортостан в небе над регионом сбили два БПЛА

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Волгоградской (19) и Ростовской (15) областями

В ночь с 10 на 11 октября, когда Башкортостан отмечал свой День республики, в небе над регионом дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, которые были частью более масштабной атаки на российские регионы, сообщили Минобороны страны.

В период с 23:00 до 7:00 по московскому времени в различных областях России было зафиксировано уничтожение 42 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Волгоградской (19) и Ростовской (15) областями. Также были уничтожены три БПЛА над Ульяновской, два — над Воронежской и один — над Саратовской областями.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, поздравляя жителей с праздником, подчеркнул важность единства и силы народа в эти непростые времена.

— Мне посчастливилось родиться в Башкортостане. Взрослеть, жить и работать в нашей республике. Наш Башкортостан — это многовековая история, самобытная культура, уникальная природа. Это сильная промышленность и сельское хозяйство. Наука и инновации. Постоянное движение вперед и стремление к большему, — отметил он в своем обращении.

Хабиров также подчеркнул, что главное богатство республики — это ее люди: «Мужественные герои, скромные труженики, талантливые артисты, поэты, художники, спортсмены, ученые». Он пожелал всем жителям удачи, здоровья и процветания в этот знаменательный день.

Анастасия Фартыгина