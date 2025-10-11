Татарстан близок к завершению капремонта социально-культурных объектов

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил о прогрессе в капремонте социально-культурных объектов региона. Все программные обязательства подрядных организаций либо выполнены, либо находятся на завершающей стадии.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова. В мероприятии также принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

В рамках национальной и республиканских программ в сфере здравоохранения продолжаются работы по ремонту шести стационаров из 19, что составляет 89% выполнения. За последние две недели был завершен ремонт одного из объектов в Казани.

В области культуры капремонт продолжается на 27 объектах, включая сельский дом культуры в Мензелинском районе, где выполнение работ достигло 98%. Работы по ремонту трех других учреждений культуры составляют 86%.

Сфера молодежной политики охватывает 34 объекта, из которых близок к завершению ремонт двух детских оздоровительных лагерей. Здесь выполнение достигло 96%, а недавно был сдан объект в Высокогорском районе.

Программы, реализуемые совместно с Минтруда, включают ремонт 80 объектов. На этой неделе подрядчики отчитались о сдаче последнего центра занятости населения в Казани.

В спортивной сфере остается один объект — спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в Казани, где выполнение составляет 73%.

Также завершены программы капремонта зданий МВД со сдачей последнего объекта в Казани. В общей сложности завершены ремонты 18 зданий военных комиссариатов и семь объектов Росгвардии.

Что касается программы капитального ремонта многоквартирных домов, ее выполнение оценивается в 93%. Полностью завершены мероприятия в 25 муниципальных образованиях, подрядные организации сдали 683 многоквартирных дома, из которых 106 объектов были сданы за последние две недели. В настоящее время на стадии ремонта находятся 164 дома. Напомним, что 174 млн рублей направят на ремонт школ Татарстана.



Анастасия Фартыгина