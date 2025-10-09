174 млн рублей направят на ремонт школ Татарстана
На эти деньги планируют отремонтировать три учебных учреждения, два из которых получат новое оборудование
В Татарстане планируется масштабная программа капремонта образовательных учреждений. Информация об этом опубликована в рамках тендера на портале госзакупок.
В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли несколько образовательных учреждений региона. Работы проведут в средней общеобразовательной школе поселка Бакча-Сарай Верхнеуслонского муниципального района. Также капитальный ремонт ожидает школу №9 в городе Нурлат и школу им. М.К. Кузьмина в селе Старое Тябердино Кайбицкого района, где помимо работ с самим зданием запланирована покупка нового оборудования.
Общая сумма работ составит 174 млн рублей. Напомним, что в Нижнекамске на капремонт трех учебных учреждений выделили 142 млн рублей.
