174 млн рублей направят на ремонт школ Татарстана

На эти деньги планируют отремонтировать три учебных учреждения, два из которых получат новое оборудование

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется масштабная программа капремонта образовательных учреждений. Информация об этом опубликована в рамках тендера на портале госзакупок.

В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли несколько образовательных учреждений региона. Работы проведут в средней общеобразовательной школе поселка Бакча-Сарай Верхнеуслонского муниципального района. Также капитальный ремонт ожидает школу №9 в городе Нурлат и школу им. М.К. Кузьмина в селе Старое Тябердино Кайбицкого района, где помимо работ с самим зданием запланирована покупка нового оборудования.



Общая сумма работ составит 174 млн рублей. Напомним, что в Нижнекамске на капремонт трех учебных учреждений выделили 142 млн рублей.

Наталья Жирнова