КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету

На торжественном мероприятии, призванном продемонстрировать военную мощь государства, присутствовал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Реальное время

Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-20» на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи, назвав ее «самым мощным образцом ядерного оружия» страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» — самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума, — информирует ЦТАК.

Это событие последовало за сообщениями ЦТАК в начале сентября о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично ознакомился с результатами испытаний новейшего твердотопливного двигателя. Этот двигатель, как тогда сообщалось, планируется использовать для межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения, к которым относится и недавно представленная «Хвасон-20».

Накануне Ким Чен Ын ознакомился с характеристиками и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, включая стратегический и тактический разведывательный БПЛА, а также многоцелевые дроны, разрабатываемые Объединением беспилотной авиационной техники.



Анастасия Фартыгина