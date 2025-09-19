Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых северокорейских беспилотников

Он выразил удовлетворение результатами испытаний

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием новых беспилотных вооружений, разрабатываемых и производимых в стране. Об этом сообщило ЦТАК.

Ким Чен Ын ознакомился с характеристиками и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, включая стратегический и тактический разведывательный БПЛА, а также многоцелевые дроны, разрабатываемые Объединением беспилотной авиационной техники.

В ходе испытаний, как сообщает ЦТАК, была подтверждена военно-стратегическая ценность стратегического разведывательного БПЛА и «превосходная боевая эффективность» тактических ударных беспилотников серии «Кымсон». Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытаний.

По словам Ким Чен Ына, сфера использования беспилотных вооружений в современной войне постоянно расширяется, что делает развитие ключевых технологий, ИИ систем БПЛА и их способности к ведению операций приоритетной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.

Китай продолжит оказывать поддержку Северной Корее в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



Рената Валеева