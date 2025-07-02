Литва и Латвия не будут признавать небиометрические загранпаспорта россиян

Въезд, выезд и пребывание россиян в этих странах будут возможны только по биометрическим загранпаспортам на 10 лет

Фото: Динар Фатыхов

Власти Литвы и Латвии официально перестают признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан России с июля. Об этом сообщили в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

Въезд, выезд и пребывание россиян в Литву с 1 июня осуществляется только по биометрическим загранпаспортам на 10 лет. Аналогичные правила вступят в силу в Латвии с 15 июля.

Новое требование пока не распространяется только на транзитные поездки граждан России, которые едут в Калининградскую область и обратно на поезде через Литву.

Кроме того, россияне, проживающие в Литве по временному или постоянному разрешению также должны оформить 10-летний биометрический загранпаспорт до 1 декабря 2025 года.

Дарья Сайфиева