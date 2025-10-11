Рустам Минниханов подвел итоги участия Татарстана в ПМГФ-2025

На республиканском совещании в Доме Правительства раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги рабочей недели, отметив успешное участие делегации республики в XIV Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025) и первом бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия».

XIV Петербургский международный газовый форум, прошедший с 8 по 10 октября, стал площадкой для определения основных векторов развития газового рынка и стратегических целей. Татарстан выступил в статусе региона-партнера, представив экспозицию промышленных предприятий, национальный стенд и зону гостеприимства «Татарское подворье».

Рустам Минниханов провел ряд встреч, включая переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, где обсуждалось дальнейшее сотрудничество и реализация проектов в республике. Напомним, что на полях форума «Газпром» и Татарстан подписали программу газификации до 2030 года.



Параллельно, 8—9 октября, в Казани с большим успехом прошел первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», собравший около 3,5 тыс. участников. В рамках мероприятия было подписано 19 соглашений, включая партнерство между Спасским районом и индийским городом Агра, а также договоренности татарстанских предприятий по привлечению рабочей силы из Индии, подробнее — в материале «Реального времени».

— Для нас сотрудничество с Индией очень важно. Мы знаем каких успехов достигла эта страна в сфере информационных технологий, медицине, фармакологии, инновациях и технологическом развитии. Следует продолжить традицию проведения форума в будущем, — подчеркнул Рустам Минниханов, отметив большой интерес индийских партнеров.

Также раис Татарстана поздравил всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 12 октября, и поручил уделить особое внимание ветеранам отрасли.

Анастасия Фартыгина