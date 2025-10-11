Пентагон создаст спецподразделение для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке

Группа займется укреплением потенциала других государств в сфере борьбы с наркотрафиком посредством консультаций и проведения совместных операций

Фото: Максим Платонов

Южное командование Вооруженных сил США формирует оперативную группу, нацеленную на борьбу с наркоторговлей в Западном полушарии, как сообщила пресс-служба боевого командования.

Новое подразделение будет заниматься отслеживанием и перехватом наркотических грузов, обменом разведывательной информацией с правоохранительными и военными ведомствами США и других стран. Кроме того, группа займется укреплением потенциала других государств в сфере борьбы с наркотрафиком посредством консультаций и проведения совместных операций.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что создание подразделения инициировано президентом США Дональдом Трампом.

— Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам — мы остановим вас на месте, — написал он в соцсети X.

Решение о создании спецподразделения принято на фоне участившихся действий американских военных по перехвату судов, предположительно перевозящих наркотики из Венесуэлы. В конце сентября телеканал NBC News сообщил, что армия США рассматривает возможность проведения операций против наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы, что вызвало резкую критику со стороны президента страны Николаса Мадуро, который обвинил США в подготовке к войне с целью установления марионеточного режима.

Анастасия Фартыгина