Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьером Франции

Повторное назначение Лекорню является шестой попыткой Макрона сформировать устойчивое правительство за его второй президентский срок с весны 2022 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню на пост премьер-министра страны, несмотря на то, что оппозиционные партии немедленно заявили о намерении выдвинуть новый вотум недоверия. Это решение, о котором сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца, последовало за продолжительным политическим кризисом.

Сам Лекорню заявил в соцсетях, что принимает эту миссию как долг по обеспечению страны бюджетом и решению повседневных проблем. Однако ключевые парламентские силы — крайне правое «Национальное объединение», крайне левая «Непокоренная Франция» и правоцентристы из «Союза правых за республику», а также коммунисты — уже объявили о намерении оспорить его назначение в Нацсобрании в ближайшее время.

Повторное назначение Лекорню является шестой попыткой Макрона сформировать устойчивое правительство за его второй президентский срок с весны 2022 года. Франция переживает затяжной политический кризис, усугубленный разногласиями из-за государственного бюджета с высоким дефицитом и попытками сократить социальные расходы. Ранее вотум недоверия уже получали его предшественники, Мишель Барнье и Франсуа Байру, ушедший в отставку в начале сентября. Кроме того, сохраняются протестные настроения после пенсионной реформы 2023 года.

Интересно, что предыдущий кабинет министров, сформированный Лекорню и объявленный им 5 октября (после ухода правительства Франсуа Байру), также подвергся жесткой критике, что привело к его прошению об отставке 6 октября. Макрон тогда принял отставку, но поручил Лекорню провести консультации с политическими партиями, которые, впрочем, были проигнорированы «Национальным объединением» и «Непокоренной Францией».

Напомним, что Эммануэль Макрон не намерен уходить в отставку, несмотря на текущий политический кризис в стране. Об этом заявила и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже в эфире телеканала TF1.

Анастасия Фартыгина