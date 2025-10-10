Новости спорта

Сборная России по футболу обыграла Иран в товарищеском матче в Волгограде

22:01, 10.10.2025

Батраков забил победный гол

Фото: взято с официального телеграм-канала сборной России

Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2:1 в товарищеском матче в Волгограде. Российская команда еще не проигрывала в 2025 году в контрольных поединках.

В составе сборной России голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, чей точный удар во втором тайме стал победным. У Ирана отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде.

За российскую сборную дебютный матч провели Наиль Умяров, Матвей Лукин и Мингиян Бевеев. За иранцев во втором тайме сыграл нападающий Касра Тахери, принадлежащий казанскому «Рубину».

Следующий матч сборная России проведет 14 октября в Москве с Боливией в 20:00 по московскому времени.

Сборная России — Сборная Ирана — 2:1 (1:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 22, Воробьев (Миранчук Ан.);
1:1 — 49, Хоссейнзаде (Годдос);
2:1 — 70, Батраков.

Зульфат Шафигуллин

