Сборная России по футболу обыграла Иран в товарищеском матче в Волгограде
Батраков забил победный гол
Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2:1 в товарищеском матче в Волгограде. Российская команда еще не проигрывала в 2025 году в контрольных поединках.
В составе сборной России голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, чей точный удар во втором тайме стал победным. У Ирана отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде.
За российскую сборную дебютный матч провели Наиль Умяров, Матвей Лукин и Мингиян Бевеев. За иранцев во втором тайме сыграл нападающий Касра Тахери, принадлежащий казанскому «Рубину».
Следующий матч сборная России проведет 14 октября в Москве с Боливией в 20:00 по московскому времени.
Сборная России — Сборная Ирана — 2:1 (1:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 22, Воробьев (Миранчук Ан.);
1:1 — 49, Хоссейнзаде (Годдос);
2:1 — 70, Батраков.
