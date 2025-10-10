В США началось сокращение госаппарата на фоне шатдауна

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск)

В США началось сокращение сотрудников госаппарата. Об этом заявил директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут в социальной сети X, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, процесс сокращения уже начался, хотя конкретных деталей он не раскрыл. Ранее администрация США неоднократно заявляла о планах использовать частичную приостановку работы правительства (шатдаун) для оптимизации численности сотрудников различных ведомств.



Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск). Причиной стало отсутствие бюджетного финансирования из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе по ряду статей расходов.

Наталья Жирнова