Развитие детско-юношеского спорта в Татарстане: 20 млрд рублей за пять лет

Правительство Татарстана подарило молодым хоккеистам 2038 комплектов современного снаряжения

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстан продолжает активно развивать детско-юношеский спорт. За последние пять лет в спортивную отрасль региона было инвестировано более 20 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В рамках поддержки молодых спортсменов министр принял участие в торжественной церемонии вручения хоккейной экипировки. Юным и талантливым хоккеистам передали 2038 комплектов современного снаряжения.

— Хорошая, качественная экипировка — залог безопасности и один из факторов профессионального роста спортсменов, — подчеркнул Алексей Песошин во время церемонии.

В церемонии также приняли участие министр спорта Владимир Леонов и депутат Госсовета РТ, в прошлом — капитан «Ак Барса», Данис Зарипов. Напомним, что «Ак Барс» замкнул топ-3 в ежегодном рейтинге клубов КХЛ.

Наталья Жирнова