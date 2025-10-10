«Ак Барс» замкнул топ-3 в ежегодном рейтинге клубов КХЛ

Пропустили вперед «Локомотив» и «Авангард»

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала ежегодный рейтинг клубов по итогам прошедшего сезона. Список лучших возглавил «Локомотив», казанский «Ак Барс» замкнул первую тройку.

Рейтинг КХЛ оценивает эффективность работы менеджмента за последние три сезона по девяти различным параметрам.

«Ак Барс» получил наивысший балл в пункте по доходам от реализации лицензионной и билетной программы, а также питания на матчах. По ТВ-индексу (продажа ТВ и беттинг-прав) казанский клуб вошел в топ-3, уступив только СКА и «Локомотиву».

В списке лучших по спортивным достижениям и посещаемости матчей «Ак Барса» не оказалось. Рейтинг клубов на сегодняшний день возглавил ярославский «Локомотив», от которого немного отстал «Авангард».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне занимает пятое место в Восточной конференции с 15 очками после 13 сыгранных матчей.



Зульфат Шафигуллин