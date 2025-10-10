Новости общества

На Земле ожидается магнитная буря

20:58, 10.10.2025

Она продлится двое суток

Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

По данным Лаборатории солнечной астрономии, в ближайшее воскресенье, 12 октября, на Землю начнет воздействовать корональная дыра. Это природное явление вызовет магнитную бурю, которая продлится около двух суток.

— Ранее ожидалось, что быстрый поток плазмы отсюда не успеет дойти до Земли раньше начала будущей недели. На настоящий момент стоит прогноз на слабые бури.

Специалисты отмечают, что для здоровых людей повышенная солнечная активность не представляет опасности. Последняя магнитная буря была зафиксирована на этой неделе, 7 октября.

Наталья Жирнова

