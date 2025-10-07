Выброшенное Солнцем облако плазмы достигнет Земли во вторник

В связи с этим прогнозом повышены риски геомагнитных событий

Облако плазмы, выброшенное Солнцем в минувшую пятницу, может достигнуть Земли во вторник, 7 октября, предупреждают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В связи с этим прогнозом повышены риски геомагнитных событий, возможны возмущения и слабые магнитные бури.

По данным ученых, облака газа, выброшенные Солнцем на высокой скорости (не менее 600 км/с), обычно достигают Земли за 2—3 дня. В данном случае модель предсказывает прибытие облака, которое тормозилось при движении от Солнца, но все же, потеряв основную часть энергии, ушло от звезды, хотя и с очень низкой скоростью.

Приход таких облаков регистрируется не по росту скорости, а по скачкообразному росту плотности солнечного ветра. Ученые отмечают сложность расчета подобных пограничных случаев, однако именно такой прогноз был сделан для данного события.

4 октября закончилась длившаяся около четырех суток магнитная буря.

Рената Валеева