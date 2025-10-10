Усады получили обновленную школу искусств им. Сайдашева

В селе Усады Высокогорского района Татарстана завершился капитальный ремонт детской школы искусств имени Салиха Сайдашева. Работы проведены в рамках национального проекта «Семья» и федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщает Минстрой РТ.

На обновление учреждения было направлено более 75,2 млн рублей. В школе заменили инженерные системы, окна и двери, обновили фасад и кровлю здания. После ремонта в школе разместились 13 современных помещений. Среди них просторный актовый зал на 200 мест, четыре учебных класса, преподавательский кабинет и санитарно-бытовой блок. Территория площадью 980 квадратных метров благоустроена и огорожена.

Этот объект стал одним из 27 культурных учреждений Татарстана, включенных в программу капитального ремонта. Общий бюджет ремонтных работ по всем объектам составляет более 979,5 млн рублей.

Наталья Жирнова