Бюджет Фонда ОМС Татарстана достигнет 100 млрд рублей в 2026 году

Фото: Реальное время

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татарстана планируется увеличить до 100 млрд рублей в 2026 году. Соответствующий проект закона, инициированный раисом республики Рустамом Миннихановым, внесли в Госсовет.

Основную часть доходов фонда — около 87% — составят субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительно предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджета самого Татарстана и других регионов.

Согласно проекту, общий объем доходов фонда будет расти: до 107 млрд рублей в 2027 году и до 111,8 млрд рублей в 2028 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной частью структуры бюджета останется нормированный страховой запас, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов и чрезвычайных ситуаций.

Его объем в 2026 году составит 5,7 млрд рублей, в 2027 году — 6,1 млрд, а в 2028 году — 6,5 млрд рублей.

Законопроект сейчас рассматривается Комитетом по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана, соисполнителем назначен Комитет по социальной политике. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Анастасия Фартыгина