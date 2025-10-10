На видеонаблюдение и IT-инфраструктуру для ИТ-парка направят 300 млн рублей
Тендеры для модернизации казанского технопарка опубликовали на сайте госзакупок
На сайте госзакупок появились два тендера по модернизации ИТ-парка в Казани. Документы опубликованы на портале.
Один тендер включает в себя создание единой интеграционной платформы видеонаблюдения с функциями видеоаналитики. Умная система видеонаблюдения обойдется по первоначальной тендерной цене в 111 млн рублей.
Второй звучит как «Создание ИТ-инфраструктуры для функционирования информационных систем Республики Татарстан». В графе место поставки для закупки также фигурирует адрес улица Петербургская, 52, по которому располагается ИТ-парк. На эти работы уйдет 186 млн рублей по первоначальному тендеру.
Общая сумма закупки составляет 297 млн рублей. Напомним, что новогоднее оформление около Центра семьи «Казан» обойдется в 18,2 млн рублей.
