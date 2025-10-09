Новогоднее оформление около Центра семьи «Казан» обойдется в 18,2 млн рублей

Эти средства пойдут на декор ели, новогодние домики и безопасность на территории

Фото: Динар Фатыхов

Комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендер на праздничное оформление территории возле Центра семьи «Казан». Согласно информации портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 18,2 млн рублей.

Известно, что специалисты установят и декорируют новогоднюю ель, смонтируют шатер и декоративные домики. Также предусмотрено оборудование площадки современными музыкальными и мультимедийными системами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Безопасность территории обеспечат специальные антитаранные блоки и барьерные ограждения. Сроки реализации проекта охватывают период с момента подписания договора до 15 февраля 2026 года. В этот период подрядчик также выполнит демонтаж всех установленных конструкций.

Ранее сообщалось, что Татарстан сэкономил более 350 млн рублей на госзакупках за 9 месяцев текущего года.

Наталья Жирнова