В РАН допустили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Как следует из главного Орфографического словаря русского языка, ими стали «мильон» и «мильярд»

Согласно словарю, опубликованному на сайте Института русского языка им. Виноградова РАН, для передачи разговорного произношения слов «миллион» и «миллиард» были утверждены такие варианты, как «мильон» и «мильярд» соответственно.

Правило распространяется и на другие формы данных слов. Например, теперь производное «миллионный» допускается произносить как «мильонный», а «миллиардный» — как «мильярдный».



— Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <...>, то в словаре надо показать, как они пишутся, — уточнили в РАН.

Ранее стало известно, что орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 657 новыми терминами. В этот список вошли такие «зумерские» слова, как «тиктокерша», «раф» и «фундучный».





Наталья Жирнова