На капремонт дороги Казань — Шемордан направили 32,1 млн рублей
Строительная площадка должна быть передана в течение месяца с 15 мая 2026 года
На капремонт дороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана выделили 32,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В числе задач, которые предстоит выполнить исполнителю:
- земляные работы;
- укрепительные работы;
- устройство водосбросов на обочине;
- устройство тротуаров и бортовых камней.
Строительная площадка должна быть передана в течение месяца с 15 мая 2026 года. Заказчиком выступает АО «Татавтодор».
Напомним, недавно в Татарстане завершен ремонт автомобильной дороги Арск — граница Марий Эл. Общая стоимость работ составила 88,1 млн рублей.
