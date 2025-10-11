Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На капремонт дороги Казань — Шемордан направили 32,1 млн рублей

19:25, 11.10.2025

Строительная площадка должна быть передана в течение месяца с 15 мая 2026 года

На капремонт дороги Казань — Шемордан направили 32,1 млн рублей
Фото: Руслан Ишмухаметов

На капремонт дороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана выделили 32,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В числе задач, которые предстоит выполнить исполнителю:

  • земляные работы;
  • укрепительные работы;
  • устройство водосбросов на обочине;
  • устройство тротуаров и бортовых камней.

Строительная площадка должна быть передана в течение месяца с 15 мая 2026 года. Заказчиком выступает АО «Татавтодор».

Напомним, недавно в Татарстане завершен ремонт автомобильной дороги Арск — граница Марий Эл. Общая стоимость работ составила 88,1 млн рублей.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также