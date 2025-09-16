Госдума ужесточит наказание за перевозку детей без кресел
Штрафы хотят увеличить в два раза почти для всех категорий лиц
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении административных штрафов за нарушение правил перевозки детей в транспорте. Согласно новым нормам, размер взысканий будет существенно увеличен для всех категорий нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
Для водителей штраф увеличится с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить не 25 тыс., а 50 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф вырастет вдвое — с 100 до 200 тыс. рублей.
По мнению авторов законопроекта, ужесточение мер ответственности поможет повысить безопасность перевозки детей.
