За неделю в Татарстане подорожали некоторые овощи, но подешевела «молочка»

Наиболее существенно подорожали свежие помидоры — на 9,99%

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным Татарстанстата, за период с 29 сентября по 6 октября 2025 года на продовольственном рынке республики наблюдается смешанная ценовая динамика.

Значительный рост продемонстрировали отдельные категории продуктов. Наиболее существенно подорожали свежие помидоры — на 9,99%. Также отмечен рост цен на куриные яйца (3,15%) и вермишель (1,82%).

Снижение стоимости зафиксировано в сегменте плодоовощной продукции. Существенно подешевели яблоки (3,03%), репчатый лук (2,89%) и столовая свекла (2,31%).

Мясной рынок демонстрирует умеренный рост цен. Говядина подорожала на 0,88%, свинина — на 1,27%, баранина — на 0,69%. При этом цены на колбасные изделия показали разнонаправленную динамику: полукопченая колбаса незначительно подешевела, а сосиски и сардельки подорожали на 1,69%.

Молочная продукция в основном демонстрирует снижение цен. Пастеризованное молоко подешевело на 1,24%, ультрапастеризованное — на 0,26%. Также снизились цены на сметану (1%) и творог (0,71%).

Базовые продукты показывают минимальную ценовую волатильность. Стабильными остаются цены на хлеб из пшеничной муки, водку и консервы для детского питания. Незначительно выросли цены на ржаной хлеб (0,24%), муку (0,16%) и картофель (0,86%).

В целом продовольственный рынок республики демонстрирует относительную стабильность с умеренными колебаниями цен в различных товарных категориях.

Дмитрий Зайцев