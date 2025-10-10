Минобрнауки Татарстана заявило о фирмах, копирующих скандальный университет из Иннополиса «Эдекс»
За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ
Минобрнауки Татарстана сообщило о росте числа случаев мошенничества в сфере онлайн-образования. Их связывают с ситуацией с «Университетом Урбан» (ООО «ЭдЭкс») и ООО «Айти решения», о которых стало известно в феврале 2025 года. На данный момент обе организации не ведут образовательную деятельность.
За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ. Наиболее распространенная проблема — сложности при расторжении договора и возврате денежных средств за неоказанные услуги.
— Менеджеры таких организаций хорошо подготовлены к общению с потенциальными клиентами, используют различные психологические приемы: убеждение, давление, уход от прямых вопросов, подталкивают к быстрому принятию решения, — отмечают в Министерстве.
Наиболее распространенные уловки для привлечения клиентов:
- Бесплатное обучение по государственному гранту.
- Бесплатное обучение для отдельных категорий (например, участников СВО).
- Бесплатный начальный период обучения.
- Полный возврат платы за обучение, если курс не подойдет.
- Льготный кредит под низкий процент.
- Беспроцентная рассрочка на обучение в банке-партнере.
- Скидка на обучение, которая «сгорит» в течение короткого времени.
- Выдача документов государственного образца.
- Возможность заработка в процессе обучения.
- Гарантия последующего трудоустройства.
— Таким обещаниям нельзя верить безоговорочно. Как минимум информацию необходимо проверить. Прежде всего найти отзывы в интернете, на разных платформах, а не только на сайте самой организации. Необходимо понимать, что положительные отзывы могут быть написаны «под заказ», — подчеркивают в Минобрнауки.
В России зафиксировали новую разновидность телефонного мошенничества, связанную с якобы доставкой документов от государственных структур.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».