Минобрнауки Татарстана заявило о фирмах, копирующих скандальный университет из Иннополиса «Эдекс»

13:45, 10.10.2025

За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки Татарстана сообщило о росте числа случаев мошенничества в сфере онлайн-образования. Их связывают с ситуацией с «Университетом Урбан» (ООО «ЭдЭкс») и ООО «Айти решения», о которых стало известно в феврале 2025 года. На данный момент обе организации не ведут образовательную деятельность.

За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ. Наиболее распространенная проблема — сложности при расторжении договора и возврате денежных средств за неоказанные услуги.

— Менеджеры таких организаций хорошо подготовлены к общению с потенциальными клиентами, используют различные психологические приемы: убеждение, давление, уход от прямых вопросов, подталкивают к быстрому принятию решения, — отмечают в Министерстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее распространенные уловки для привлечения клиентов:

  • Бесплатное обучение по государственному гранту.
  • Бесплатное обучение для отдельных категорий (например, участников СВО).
  • Бесплатный начальный период обучения.
  • Полный возврат платы за обучение, если курс не подойдет.
  • Льготный кредит под низкий процент.
  • Беспроцентная рассрочка на обучение в банке-партнере.
  • Скидка на обучение, которая «сгорит» в течение короткого времени.
  • Выдача документов государственного образца.
  • Возможность заработка в процессе обучения.
  • Гарантия последующего трудоустройства.

— Таким обещаниям нельзя верить безоговорочно. Как минимум информацию необходимо проверить. Прежде всего найти отзывы в интернете, на разных платформах, а не только на сайте самой организации. Необходимо понимать, что положительные отзывы могут быть написаны «под заказ», — подчеркивают в Минобрнауки.

Рената Валеева

