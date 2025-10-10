Минобрнауки Татарстана заявило о фирмах, копирующих скандальный университет из Иннополиса «Эдекс»

За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки Татарстана сообщило о росте числа случаев мошенничества в сфере онлайн-образования. Их связывают с ситуацией с «Университетом Урбан» (ООО «ЭдЭкс») и ООО «Айти решения», о которых стало известно в феврале 2025 года. На данный момент обе организации не ведут образовательную деятельность.

За последние полгода поступило более 10 обращений с жалобами на действия подобных онлайн-школ. Наиболее распространенная проблема — сложности при расторжении договора и возврате денежных средств за неоказанные услуги.

— Менеджеры таких организаций хорошо подготовлены к общению с потенциальными клиентами, используют различные психологические приемы: убеждение, давление, уход от прямых вопросов, подталкивают к быстрому принятию решения, — отмечают в Министерстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее распространенные уловки для привлечения клиентов:

Бесплатное обучение по государственному гранту.

Бесплатное обучение для отдельных категорий (например, участников СВО).

Бесплатный начальный период обучения.

Полный возврат платы за обучение, если курс не подойдет.

Льготный кредит под низкий процент.

Беспроцентная рассрочка на обучение в банке-партнере.

Скидка на обучение, которая «сгорит» в течение короткого времени.

Выдача документов государственного образца.

Возможность заработка в процессе обучения.

Гарантия последующего трудоустройства.

— Таким обещаниям нельзя верить безоговорочно. Как минимум информацию необходимо проверить. Прежде всего найти отзывы в интернете, на разных платформах, а не только на сайте самой организации. Необходимо понимать, что положительные отзывы могут быть написаны «под заказ», — подчеркивают в Минобрнауки.

В России зафиксировали новую разновидность телефонного мошенничества, связанную с якобы доставкой документов от государственных структур.

Рената Валеева