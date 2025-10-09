В России появилась новая схема мошенничества с «доставкой документов»

Злоумышленники представляются по телефону доставщиками документов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В России зафиксировали новую разновидность телефонного мошенничества, связанную с якобы доставкой документов от государственных структур. Об этом сообщил для ТАСС Антон Немкин, член Комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками курьерской службы. Они сообщают о поступивших документах из налоговой службы, суда или других госведомств. Разговор ведется в деловом тоне, что создает впечатление официальности и срочности в сложившейся ситуации.

При попытках жертвы уточнить детали мошенники называют известные названия компаний или упоминают адреса. Однако когда речь заходит о предоставлении трек-номера или фамилии отправителя, злоумышленники либо уклоняются от ответа, либо придумывают различные оправдания.



Антон Немкин подчеркнул, что госструктуры никогда не передают документы через частные курьерские службы и не связываются с гражданами через мессенджеры.

Напомним, что полиция Казани спасла пенсионерку от передачи 800 тысяч рублей мошенникам.

Наталья Жирнова