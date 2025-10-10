Администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролет над Россией

Представителям КНР это дает конкурентное преимущество за счет сокращения времени полета и снижения расходов на топливо

Фото: Максим Платонов

Администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России на маршрутах в США и из США. По мнению американской стороны, данная практика, позволяющая сократить время полета, ставит американских перевозчиков в невыгодное конкурентное положение. Об этом сообщает Reuters.



Американские авиакомпании давно критикуют разрешение китайским перевозчикам на пролет над территорией России, утверждая, что это дает им конкурентное преимущество за счет сокращения времени полета и снижения расходов на топливо.

В ответ на запрет Вашингтона на полеты российских авиакомпаний над территорией США, введенный в марте 2022 года после начала военного конфликта в Украине, Россия запретила американским и многим другим иностранным авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство.

Министерство транспорта США заявило, что предлагаемое ограничение является «несправедливым и приводит к существенным негативным последствиям для конкуренции американских авиаперевозчиков». Предложение не распространяется на грузовые рейсы.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что подобные ограничения не способствуют налаживанию личного общения.



Рената Валеева