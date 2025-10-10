Минобороны заявило об уничтожении более 1700 украинских беспилотников за неделю
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) большого количества воздушных целей за прошедшую неделю.
— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.
Также в сообщении приводятся данные об общих потерях украинской стороны с начала проведения СВО: 667 самолетов, 283 вертолета, 89,4 тыс. БПЛА, 631 ЗРК, 25 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
