Минобороны заявило об уничтожении более 1700 украинских беспилотников за неделю

12:58, 10.10.2025

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб

Фото: Артем Дергунов

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) большого количества воздушных целей за прошедшую неделю.

— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.

Также в сообщении приводятся данные об общих потерях украинской стороны с начала проведения СВО: 667 самолетов, 283 вертолета, 89,4 тыс. БПЛА, 631 ЗРК, 25 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Рената Валеева

