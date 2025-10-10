Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергоинфраструктуры Украины

Цели удара достигнуты, сообщили в Минобороны

Минобороны заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

— Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — заключили в российском оборонном ведомстве.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в пятницу о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

— Есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры, — написала Свириденко в своем телеграм-канале.

Ранее в этот же день украинские власти и СМИ сообщали об аварийных отключениях электроэнергии в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Рената Валеева